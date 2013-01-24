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LED Inspection lamps

مصباح الجيب الصغير والمصباح الأمامي RCH6

LPL38X1
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    LED Inspection lamps مصباح الجيب الصغير والمصباح الأمامي RCH6

    LPL38X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح الجيب الصغير والمصباح الأمامي RCH6

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح الجيب الصغير والمصباح الأمامي RCH6

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      مصباح LED صغير للجيب والرأس

      • تطبيق جيب ورأس مزدوج
      • 130 لومن لتوفير ضوء طوال ساعتين ونصف
      • بطارية جديدة متطورة
      • مصباح LED عالي الجودة
      رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

      رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

      بفضل رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة، يمكنك تعديل زاوية الضوء واتجاهه بحسب حاجاتك.

      تصميم ثوري مع تطبيق جيب ورأس مزدوج

      يسمح التصميم المميّز لمصباح الكشف RCH6 LED باستخدامات متعددة جدًا. وهو يتسع في كل جيب نظرًا لتصميمه الذي يشبه مجموعة ورق اللعب، كما يمكن وضعه على الرأس للإضاءة بدون استخدام اليدَين.

      مغناطيس قوي من الخلف وعصبة رأس لاستعمال بدون استخدام اليدَين

      مع المغناطيس القوي الجديد، تتمتّع بإمكانية تعليق الأداة على أسطح معدنية لصيانة بدون استخدام اليدَين. أما عصبة الرأس فتضمن إمكانية استخدام مصباح الكشف LED وكأنه مصباح رأسي.

      ضوء أحمر للاكتشاف في وضع الاستعداد

      لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      مصباح LED عالي الطاقة من Philips يضيء حتى 130 لومن

      يوفر مصباح LED الأبيض عالي الطاقة من Philips إخراج ضوء من 130 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.

      زاوية شعاع عريض: 90 درجة

      تسمح زاوية الشعاع العريض من 90 درجة بإضاءة مناطق عمل كبيرة.

      فترة استهلاك البطارية 5 مرات أطول

      تتميز مصابيح RCH6 بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!

      بطارية جديدة متطورة - استقلالية لفترة طويلة وإعادة شحن سريع جدًا

      يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH6 بتقنية بطارية متطورة من أجل استقلالية لفترة طويلة تدوم حتى 4.5 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من ساعة واحدة. يدوم مصباح الكشف LED هذا لفترة طويلة ويصبح جاهزًا للاستخدام بسرعة.

      مقاوم للصدمات والمحاليل - IK07 وIP54

      تحمل مصابيح الكشف RCH6 LED تصديق تصنيف IK07 المقاومة للصدمات القوية والمقاومة للماء والغبار والمحاليل. كما أنها تمتثل لمعيار تصنيف IP54

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL38X1
        رمز الطلب
        39607231

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        لغاية 1  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 4,5 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        القدرة الكهربائية بالواط
        لغاية 3,7  واط
        فولتية
        5  فولت

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        90  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        130  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        70  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        15.5  سم
        الطول
        14  سم
        العرض
        18.5  سم

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900396089

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        6.2  سم
        الطول
        12.6  سم
        الوزن مع البطاريات
        90  غ
        العرض
        4.6  سم
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        مغناطيس قوي عند القاعدة
        عدد مصابيح LED
        3
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        نعم
        المجموعة
        RCH

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        وضع مزدوج: مصباح جيب ورأس

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