مصطلحات البحث
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح الكشف RCH6 LED من Philips لكل أعمال الكشف السريعة. يساهم تصميمه الصغير وضوؤه القوي 130 لومن بجعله متعدد الاستخدامات. وتسمح عصبة الرأس (المزودة) بتوفير الإضاءة بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
بفضل رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة، يمكنك تعديل زاوية الضوء واتجاهه بحسب حاجاتك.
يسمح التصميم المميّز لمصباح الكشف RCH6 LED باستخدامات متعددة جدًا. وهو يتسع في كل جيب نظرًا لتصميمه الذي يشبه مجموعة ورق اللعب، كما يمكن وضعه على الرأس للإضاءة بدون استخدام اليدَين.
مع المغناطيس القوي الجديد، تتمتّع بإمكانية تعليق الأداة على أسطح معدنية لصيانة بدون استخدام اليدَين. أما عصبة الرأس فتضمن إمكانية استخدام مصباح الكشف LED وكأنه مصباح رأسي.
لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.
تتميّز مصابيح العمل الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
يوفر مصباح LED الأبيض عالي الطاقة من Philips إخراج ضوء من 130 لومن ليضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.
تسمح زاوية الشعاع العريض من 90 درجة بإضاءة مناطق عمل كبيرة.
تتميز مصابيح RCH6 بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!
يتميّز مصباح الكشف LED القابل لإعادة الشحن RCH6 بتقنية بطارية متطورة من أجل استقلالية لفترة طويلة تدوم حتى 4.5 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من ساعة واحدة. يدوم مصباح الكشف LED هذا لفترة طويلة ويصبح جاهزًا للاستخدام بسرعة.
تحمل مصابيح الكشف RCH6 LED تصديق تصنيف IK07 المقاومة للصدمات القوية والمقاومة للماء والغبار والمحاليل. كما أنها تمتثل لمعيار تصنيف IP54
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج
مواصفات التسويق