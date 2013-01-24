الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED Inspection lamps

مصباح CBL10 بسلك

LPL35X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
    -{discount-value}

    LED Inspection lamps مصباح CBL10 بسلك

    LPL35X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح CBL10 بسلك

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح CBL10 بسلك

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل hand-light

      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      أداة إضاءة احترافية صغيرة سلكية

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 330 لومن
      • سلك بطول 5 أمتار
      • خطاف قابل للسحب 360 درجة

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      كابل بطول 5 أمتار وخطاف قابل للسحب 360 درجة

      يؤمن الخطاف القابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة إمكانية تعليق مصباح الكشف LED هذا بسلك بطول 5 أمتار على أي سطح، فتتمكن من إنجاز العمل بكلتا يديك.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء بقوة 330 لومن

      توفر مصابيح LED البيضاء عالية الجودة إخراج ضوء من 330 لومن لتضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.

      زاوية شعاع عريضة: حتى 120 درجة

      يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 120 درجة في مصباح الكشف LED هذا أن تركز على جزء محدد ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

      حماية من الماء والغبار -IP54

      إنَّ مصباح الكشف CBL10 LED مقاوم للماء والغبار ويمتثل لمعايير تصنيف IP54.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL35X1
        رمز الطلب
        39421431

      • الخصائص الكهربائية

        نوع سلك الشحن
        مقبس تيار متردد بقوة 220 فولت في وحدة التزويد بالطاقة
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        سلك
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        120  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        إخراج الضوء
        330  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900394214
        EAN3
        8727900394221

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        5  أمتار
        الارتفاع
        6  سم
        الطول
        39.7  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع السلك
        545  غ
        الوزن من دون السلك
        195  غ
        العرض
        10.2  سم
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        12
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        CBL

      • استهلاك الطاقة

        ملصق توفير الطاقة
        A+
        استهلاك الطاقة لكل 1000 ساعة
        3.5  كيلوواط/الساعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا