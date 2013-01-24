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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصباح العمل الاحترافي LED السلكي والصغير لكل أعمال الصيانة الممكنة. وتقدم مصابيح LED القوية فيه شعاعًا قويًا ومتجانسًا من 330 لومن، في حين يساهم خطّافه الدوار بزاوية 360 درجة بتأمين بيئة عمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
مقاوم للصدمات القوية -IK07
يؤمن الخطاف القابل للتعديل والسحب بمقدار 360 درجة إمكانية تعليق مصباح الكشف LED هذا بسلك بطول 5 أمتار على أي سطح، فتتمكن من إنجاز العمل بكلتا يديك.
توفر مصابيح LED البيضاء عالية الجودة إخراج ضوء من 330 لومن لتضمن لك إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل حتى.
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 120 درجة في مصباح الكشف LED هذا أن تركز على جزء محدد ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
إنَّ مصباح الكشف CBL10 LED مقاوم للماء والغبار ويمتثل لمعايير تصنيف IP54.
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