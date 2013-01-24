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LED Inspection lamps

مصباح RCH31 UV قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

LPL34X1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps مصباح RCH31 UV قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    LPL34X1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH31 UV قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح RCH31 UV قابل لإعادة الشحن مع محطة إرساء

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات

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      مصباح عمل احترافي قابل لإعادة الشحن مع الأشعة فوق البنفسجية

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 350 لومن معزّز/ 150 لومن اقتصادي
      • بطارية تدوم طويلاً جدًا
      • كاشف تسرب ضوء الأشعة فوق البنفسجية

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      ضوء أحمر للاكتشاف في وضع الاستعداد

      لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.

      نموذج إضاءة مرن 90 درجة

      يشتمل مصباح RCH31 من Philips الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية على نموذج إضاءة مرن يدور بمقدار 90 درجة ويضمن إضاءة 360 درجة.

      بدون استخدام اليدَين: خطاف قابل للسحب 360 درجة ومغناطيس قوي

      يوفر الخطاف القابل للسحب والتعديل 360 درجة إمكانية تعليق مصباح RCH31 الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية في أي مكان. ومع المغناطيس القوي، يمكنك تعليق ضوء العمل بشكل متين على أي سطح، فتتمكن من العمل باستخدام كلتا يديك.

      مصباح LED بجودة عالية: الوضع المعزز 350 لومن والوضع الاقتصادي 150 لومن

      تم تزويد مصباح RCH31 الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية من Philips بمصابيح LED عالية الجودة توفر إخراج ضوء من 350 لومن في الوضع المعزز و150 لومن في الوضع الاقتصادي، مما يسمح لك برؤية حتى أصغر التفاصيل في مكان مظلم.

      كاشف تسرب ضوء الأشعة فوق البنفسجية

      لا يحتوي مصباح الكشف LED هذا على شعاع رئيسي قوي فحسب، بل هو مزوّد أيضًا بكاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية. يساعدك هذا على اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء من دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية. أضف بكل بساطة سائل اكتشاف التسرب إلى نظام تكييف الهواء وسيظهر أي تسرب.

      حماية من الماء والغبار والمحاليل – IP54

      إن مصابيح الكشف RCH31 LED الواقية من الأشعة فوق البنفسجية مقاومة للماء والغبار والمحاليل وتمتثل لمعايير تصنيف IP54.

      زاوية شعاع عريض: 90 درجة

      يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 90 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

      فترة استهلاك أطول بخمس مرات مع البطارية الجديدة

      تتميز مصابيح RCH31 التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!

      استقلالية طويلة وإعادة شحن سريع جدًا

      سيدوم مصباح الكشف هذا طوال اليوم مع استقلالية طويلة حتى 8 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من 2.5 ساعة.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL34UVX1
        رمز الطلب
        39419131

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        3000  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        لغاية 2,5  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 3.5 ساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع سلك الشحن
        منفذ USB مع قاعدة إرساء
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        3.2  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 8 ساعات

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        90  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        إخراج الضوء
        350  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150  لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        ضوء يحمي من الأشعة فوق البنفسجية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900394191
        EAN3
        8727900394207

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        7.6  سم
        الطول
        34.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        250  غ
        العرض
        11,8  سم
        الحجم
        قياسية

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        مطاط متين وبولي كربونات
        عدد مصابيح LED
        مصباح Lumileds 3535HE من 8 قطع
        حرارة التشغيل
        من -20 إلى 50  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        خاصية قلب بمقدار 90 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        RCH
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        390-400 نانومترًا/2.1 واط

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