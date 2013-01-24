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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
تم تصميم مصابيح العمل LED القابلة لإعادة الشحن من الجيل الجديد هذه لكل أعمال الصيانة. وبفضل مصابيح LED ذات هيكل يتميز برأس مرن ومقاوم للصدمات وفريد من نوعه وكاشف الأشعة فوق البنفسجية، يتم عكس ضوء قوي في كل الظروف. إكتشف كلّ المميزات
مقاوم للصدمات القوية -IK07
لا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن مع وظيفة الاكتشاف المبتكرة، إذ يبقي ضوء LED أحمر واحد مصباح العمل الخاص بك مرئيًا في وضع الاستعداد من دون التأثير على استقلالية البطارية.
يشتمل مصباح RCH31 من Philips الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية على نموذج إضاءة مرن يدور بمقدار 90 درجة ويضمن إضاءة 360 درجة.
يوفر الخطاف القابل للسحب والتعديل 360 درجة إمكانية تعليق مصباح RCH31 الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية في أي مكان. ومع المغناطيس القوي، يمكنك تعليق ضوء العمل بشكل متين على أي سطح، فتتمكن من العمل باستخدام كلتا يديك.
تم تزويد مصباح RCH31 الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية من Philips بمصابيح LED عالية الجودة توفر إخراج ضوء من 350 لومن في الوضع المعزز و150 لومن في الوضع الاقتصادي، مما يسمح لك برؤية حتى أصغر التفاصيل في مكان مظلم.
لا يحتوي مصباح الكشف LED هذا على شعاع رئيسي قوي فحسب، بل هو مزوّد أيضًا بكاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية. يساعدك هذا على اكتشاف التسربات بسهولة في أنظمة تكييف الهواء من دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية. أضف بكل بساطة سائل اكتشاف التسرب إلى نظام تكييف الهواء وسيظهر أي تسرب.
إن مصابيح الكشف RCH31 LED الواقية من الأشعة فوق البنفسجية مقاومة للماء والغبار والمحاليل وتمتثل لمعايير تصنيف IP54.
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 90 درجة أن تركز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
تتميز مصابيح RCH31 التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية بتقنية بطارية متطورة. وهي تدوم 5 مرات أطول من البطاريات العادية القابلة لإعادة الشحن، فتوفر 1500 دورة شحن بدلاً من 300 دورة قياسية. ستدوم هذه البطارية طوال فترة استهلاك مصباح الكشف LED الخاص بك!
سيدوم مصباح الكشف هذا طوال اليوم مع استقلالية طويلة حتى 8 ساعات في الوضع الاقتصادي وإعادة شحن سريع جدًا في أقل من 2.5 ساعة.
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