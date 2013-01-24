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LED Inspection lamps

مصباح أمامي HDL10

LPL29B1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps مصباح أمامي HDL10

    LPL29B1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح أمامي HDL10

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح أمامي HDL10

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يشكل المصباح الأمامي LED عالي الطاقة من Philips أداة مثالية للإصلاحات بدون استخدام اليدَين. بفضل رأس قابل للتوجيه عند 90 درجة، يمكنك توجيه مصباحك بسهولة. ويؤمن وضعَي الضوء الاقتصادي والمعزز والشعاع العريض إنارة فائقة لمنطقة العمل. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      مصباح أمامي LED احترافي

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 100 لومن وضع تعزيز/50 لومن وضع اقتصادي
      • زاوية شعاع عريض 50 درجة
      • رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة
      مصباح LED معزز 100 لومن للمهمات التي تتطلب دقة عالية

      مصباح LED معزز 100 لومن للمهمات التي تتطلب دقة عالية

      يوفر مصباح HDL10 الذي يمكن وضعه على الرأس LED من Philips ضوء LED بقوة 100 لومن في وضع التعزيز ليمنحك القدرة على رؤية حتى أصغر التفاصيل خلال العمل على عمليات الإصلاح عالية الدقة.

      مصباح LED اقتصادي 50 لومن لعمليات الكشف السريع

      مصباح LED اقتصادي 50 لومن لعمليات الكشف السريع

      بفضل الوضع الاقتصادي الذي يوفر ضوءًا بقوة 50 لومن، توفر المصابيح التي يمكن وضعها على الرأس LED إضاءة متفوقة لعمليات الكشف السريعة. ويعتبر هذا الضوء اللطيف مثاليًا لعمليات الكشف عن قرب بدون تعب.

      مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA من Philips

      مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA من Philips

      يتم تشغيل مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips بواسطة ثلاث بطاريات قلوية سهلة الاستبدال والتي تم تضمينها في العلبة لراحة تامة.

      رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

      رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة

      بفضل رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة، يمكنك تعديل زاوية الضوء واتجاهه بحسب حاجاتك.

      زاوية شعاع عريض: حتى 50 درجة

      زاوية شعاع عريض: حتى 50 درجة

      ويوفر لك الشعاع العريض الذي يصل إلى 50 درجة إنارة شاملة للمهمة التي بين يديك، وفي الوقت نفسه يؤمن الكمية المناسبة من الضوء.

      عصبة رأس عريضة وقابلة للضبط لملاءمة مثالية

      تسمح الأشرطة العريضة المطاطية الثلاثة بتعديل عصبة الرأس بسهولة من أجل إمساكها براحة وقوة.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      فترة استخدام مصباح LED من 10000 ساعة

      تم تزويد مصباح HDL10 من Philips بمصابيح LED تدوم طويلاً، الأمر الذي يضمن حتى 10000 ساعة من إضاءة LED المستمرة.

      مصباح LED متعدد الاتجاهات

      يتميّز مصباح HDL10 برأس مصباح قابل للتوجيه بمقدار 90 درجة وزاوية شعاع من 50 درجة، فيوفّر ضوء LED متعدد الاتجاهات لإضاءة منطقة العمل إلى أقصى حد.

      مصباح أمامي LED ‏IPX4 مقاوم للماء

      يبقى مصباح LED الذي يمكن وضعه على الرأس من Philips والمقاوم للمياه على حاله وفعالاً بالكامل حتى بعد تعرضه للطرطشة بالسوائل.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL29B1
        رمز الطلب
        39360631

      • الخصائص الكهربائية

        فترة تشغيل البطارية
        حتى 10 ساعات
        نوع البطارية
        3 بطاريات من نوع AAA من Philips
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        1.5  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1.5  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        50  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        100  لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        50  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1230  غ
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        41  سم
        العرض
        25  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900393606
        EAN3
        8727900393699

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        4.1  سم
        الطول
        7.5  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        115  غ
        العرض
        4.5  سم
        الوزن من دون البطاريات
        85  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IPX4
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        اللدن الحراري وبولي كربونات ونيلون
        عدد مصابيح LED
        1
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        رأس مصباح محوري يدور بمقدار 90 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        التقنية
        LED
        سماعة مثبتة على الرأس
        نعم
        المجموعة
        مصباح على الرأس

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