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LED Inspection lamps

Premium بشكل قلم من الجيل الثاني قابل لإعادة الشحن

LPL28RECHX1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps Premium بشكل قلم من الجيل الثاني قابل لإعادة الشحن

    LPL28RECHX1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps Premium بشكل قلم من الجيل الثاني قابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps Premium بشكل قلم من الجيل الثاني قابل لإعادة الشحن

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      رفيق العامل بمصباح LED صغير الحجم وقابل لإعادة الشحن بواسطة USB

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 145 لومن+ مصباح محدد 120 لومن
      • هيكل من الألومينيوم متين
      • قابل لإعادة الشحن مع منفذ USB
      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      زاوية شعاع عريضة: حتى 90 درجة

      "يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips زاوية شعاع تصل إلى 90 درجة، وتضيء منطقة كبيرة بحيث تُسّهل عليك إجراء عمليات الكشف السريعة."

      ضوء تركيز قوي: 120 لومن

      هل تشعر بالانزعاج من الجودة المنخفضة لضوء التركيز؟ لا تقلق. يوفّر مصباح Premium المحسّن على شكل قلم من الجيل الثاني ضوء تركيز قويًا من 120 لومن، يسمح لك برؤية ما يبقى مخفيًا للآخرين. وبفضل تصميمه الرفيع جدًا، يمكنك إدخال أي مصباح على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips في أي مساحات صغيرة، وسيقوم مصدر LED القوي فيه بإضاءة كل المنطقة المحيطة.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 145 لومن

      لا تضيّع فرصة اقتنائه! يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips، بفضل حجمه الصغير وطاقته القوية، إخراج ضوء رائع من 145 لومن مع لمبات LED بيضاء ذات جودة عالية. ويضمن هذا الرفيق الرفيع عدم وجود أي منطقة مظلمة وأنت تحاول رؤية أصغر التفاصيل.

      يحمي من الماء والغبار -IP54

      يمتثل مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips لتصنيف معيار IP54. فأداة الكشف الرفيعة هذه محمية بالكامل ضد الماء والرطوبة والغبار داخل وخارج ورشة العمل على حد سواء.

      جاهز للاستخدام خلال ساعتين

      يعتبر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips الأداة الصغيرة الوحيدة المزودة ببطارية سريعة الشحن. يتم شحن الأداة على شكل قلم خلال ساعتين وتصبح جاهزة للعمل لمدة تصل إلى 6 ساعات. إن مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips هو أداة العمل الشاق الموثوقة التي تحتاج عملية إعادة شحن قصيرة فقط كل يوم.

      خطاف دوّار مع مغناطيس عند 80 درجة

      يسمح لك الخطاف الدوّار مع مغناطيس عند 80 درجة بوضع المصباح على شكل قلم هذا على أي سطح، فتتمكن من العمل بكلتا يديك.

      تحسين مخطط اللون لتغيير الموقع بسهولة

      "بفضل مخطط اللون الجديد، يتميّز المصباح بتصميم بصري محسّن ويمكن رؤيته بسهولة أكبر. بالتالي، لن تشعر بالقلق أبدًا من فقدان أفضل أداة كشف على شكل قلم تملكها بعد الآن"

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      يتميّز مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips بلمبات LED قوية توفّر ضوءًا أبيض قويًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لكي تهزم الظلمة. ويتم توزيع الشعاع العريض للضوء الساطع بشكل متساوٍ على المنطقة التي تتم إضاءتها، الأمر الذي يمنحك أفضل رؤية ممكنة ويضيء كل تفصيل بدقة متناهية. هذا وتوفر لمبات LED حرارة لون من 6000 كلفن وتنتج ضوءًا أبيض طبيعيًا مريحًا للعينين ويعزز راحتهما ويخفف الضغط عليهما للعمل بدون تعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        4
        الوزن الإجمالي
        1.344  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 39220 0

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL28RECHX1
        رمز الطلب
        39220394

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1200  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        2  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 6 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع سلك الشحن
        منفذ USB صغير
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        80  درجة
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        إخراج الضوء
        145  لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        120  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1344  غ

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900392203
        EAN3
        8727900392210

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        4
        الوزن مع البطاريات
        107  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        مشبك دوار بمقدار 80 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        هيكل معدني متين
        عدد مصابيح LED
        5
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 50  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        مصباح على شكل قلم

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