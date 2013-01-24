مصطلحات البحث
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips مزيجًا غير مسبوق من إخراج الضوء عالي الجودة لكل من مصباح كشف ومصباح محدد، بالإضافة إلى هيكل من الألومينيوم ومقاومة ضد المحاليل الكيميائية/الماء/الغبار في قلم رفيع. إنه خيار متكامل بالفعل! إكتشف كلّ المميزات
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
"يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips زاوية شعاع تصل إلى 90 درجة، وتضيء منطقة كبيرة بحيث تُسّهل عليك إجراء عمليات الكشف السريعة."
هل تشعر بالانزعاج من الجودة المنخفضة لضوء التركيز؟ لا تقلق. يوفّر مصباح Premium المحسّن على شكل قلم من الجيل الثاني ضوء تركيز قويًا من 120 لومن، يسمح لك برؤية ما يبقى مخفيًا للآخرين. وبفضل تصميمه الرفيع جدًا، يمكنك إدخال أي مصباح على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips في أي مساحات صغيرة، وسيقوم مصدر LED القوي فيه بإضاءة كل المنطقة المحيطة.
لا تضيّع فرصة اقتنائه! يوفر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips، بفضل حجمه الصغير وطاقته القوية، إخراج ضوء رائع من 145 لومن مع لمبات LED بيضاء ذات جودة عالية. ويضمن هذا الرفيق الرفيع عدم وجود أي منطقة مظلمة وأنت تحاول رؤية أصغر التفاصيل.
يمتثل مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips لتصنيف معيار IP54. فأداة الكشف الرفيعة هذه محمية بالكامل ضد الماء والرطوبة والغبار داخل وخارج ورشة العمل على حد سواء.
يعتبر مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips الأداة الصغيرة الوحيدة المزودة ببطارية سريعة الشحن. يتم شحن الأداة على شكل قلم خلال ساعتين وتصبح جاهزة للعمل لمدة تصل إلى 6 ساعات. إن مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips هو أداة العمل الشاق الموثوقة التي تحتاج عملية إعادة شحن قصيرة فقط كل يوم.
يسمح لك الخطاف الدوّار مع مغناطيس عند 80 درجة بوضع المصباح على شكل قلم هذا على أي سطح، فتتمكن من العمل بكلتا يديك.
"بفضل مخطط اللون الجديد، يتميّز المصباح بتصميم بصري محسّن ويمكن رؤيته بسهولة أكبر. بالتالي، لن تشعر بالقلق أبدًا من فقدان أفضل أداة كشف على شكل قلم تملكها بعد الآن"
يتميّز مصباح Premium على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips بلمبات LED قوية توفّر ضوءًا أبيض قويًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لكي تهزم الظلمة. ويتم توزيع الشعاع العريض للضوء الساطع بشكل متساوٍ على المنطقة التي تتم إضاءتها، الأمر الذي يمنحك أفضل رؤية ممكنة ويضيء كل تفصيل بدقة متناهية. هذا وتوفر لمبات LED حرارة لون من 6000 كلفن وتنتج ضوءًا أبيض طبيعيًا مريحًا للعينين ويعزز راحتهما ويخفف الضغط عليهما للعمل بدون تعب.
الكرتون الخارجي
معلومات الطلب
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
معلومات العلبة الخارجية
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
وصف المنتج