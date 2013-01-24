ضوء تركيز قوي: 120 لومن

هل تشعر بالانزعاج من الجودة المنخفضة لضوء التركيز؟ لا تقلق. يوفّر مصباح Premium المحسّن على شكل قلم من الجيل الثاني ضوء تركيز قويًا من 120 لومن، يسمح لك برؤية ما يبقى مخفيًا للآخرين. وبفضل تصميمه الرفيع جدًا، يمكنك إدخال أي مصباح على شكل قلم من الجيل الثاني من Philips في أي مساحات صغيرة، وسيقوم مصدر LED القوي فيه بإضاءة كل المنطقة المحيطة.