الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED Inspection lamps

وحدة قطع بديلة MDLS

LPL27SPAREX1
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
    -{discount-value}

    LED Inspection lamps وحدة قطع بديلة MDLS

    LPL27SPAREX1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps وحدة قطع بديلة MDLS

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps وحدة قطع بديلة MDLS

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يؤمن هذا النموذج المتين بدون استخدام اليدَين ومتعدد الاتجاهات رؤية مثالية من دون ظلال. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل specialized-light

      احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

      نظام إضاءة متكامل للخبراء

      • مصباح LED عالي الجودة
      • 250 لومن معزّز/ 120 لومن اقتصادي
      • وحدة واحدة قابلة لإعادة الشحن
      • تصميم ملوّن لرؤية أفضل
      حماية من الماء والغبار -IP54

      حماية من الماء والغبار -IP54

      تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.

      بطارية LifeP04 بتقنية إعادة الشحن السريع وتوفير استهلاك الطاقة

      بطارية LifeP04 بتقنية إعادة الشحن السريع وتوفير استهلاك الطاقة

      بطارية LifeP04 بتقنية إعادة شحن سريع وتوفير استهلاك الطاقة. بما أن الوحدات تتميز بتقنية شحن سريع، فيمكنك إخراج أي واحدة منها مباشرة عندما تصبح مشحونة وجاهزة للعمل.

      رأس دوار 300 درجة ومغناطيس قوي عند القاعدة

      رأس دوار 300 درجة ومغناطيس قوي عند القاعدة

      يسمح لك الرأس الدوار 300 درجة والمغناطيس القوي عند القاعدة بتوفير منطقة عمل خالية من الظلال لأقصى حد من السلامة والفعالية.

      خطاف تشبيك متين

      خطاف تشبيك متين

      مع خطاف التشبيك المتين، ستتمكن من تعليق هذه الوحدة على أي سطح، فتنجز عملك بدون استخدام اليدَين.

      تحسين مخطط اللون لتغيير الموقع بسهولة

      تحسين مخطط اللون لتغيير الموقع بسهولة

      بفضل مخطط اللون الجديد، يشتمل المصباح على ميزة بصرية ويمكن رؤيته بسهولة أكبر، فلا تفقد مصباحك أبدًا بعد الآن.

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      إخراج الضوء لوحدة واحدة: حتى 250 لومن

      ستوفر لك كل وحدة من حل MDLS إخراج ضوء من 120 (250) لومن في الوضع العادي (التعزيز). وسيدوم الضوء في الوضع العادي (التعزيز) حتى 6 (3) ساعات.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 350 لومن

      تم تصميم المصباح بطاقة عالية لتوفير ضوء بفعالية عالية مع كثافة تدفق عالية لتمكين التحكم بالشعاع الضيق في الاستخدامات مختلفة الاتجاهات والعالية بطاقة لومن.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL27SPAREX1
        رمز الطلب
        39212833

      • الخصائص الكهربائية

        قدرة البطارية
        1800  مللي أمبير في الساعة
        فترة شحن البطارية
        2  ساعات
        فترة تشغيل البطارية
        حتى 6 ساعات
        نوع البطارية
        ليثيوم
        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        3.7  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        لغاية 10000  ساعات
        إخراج الضوء
        250  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        740  غ
        الارتفاع
        11.3  سم
        الطول
        18.6  سم
        العرض
        7.8  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900392128
        EAN3
        8727900392135

      • معلومات حول المنتج المغلف

        قطر
        6.5  سم
        الارتفاع
        8.7  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        2
        الوزن مع البطاريات
        220  غ
        الحجم
        قياسية

      • وصف المنتج

        الخطاف
        خطاف تشبيك متين
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        هيكل من الألومينيوم
        عدد مصابيح LED
        1
        حرارة التشغيل
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        رأس دوّار 300 درجة
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        MDLS

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا