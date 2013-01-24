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يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.
سيسمح لك ضوء التركيز برؤية ما يبقى مخفيًا عن الآخرين، فبفضل تصميم المصباح الرفيع جدًا، يمكن تحريكه نحو تجويفات صغيرة جدًا وسيضيء مصدر LED القوي كل المنطقة المحيطة.
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
بصفتنا الشركة الرائدة في عالم إضاءة السيارات في السوق الدولية، نحن نملك سنوات من الخبرة والمعرفة بالمصابيح. تم تزويد مصابيح الكشف LED من Philips بمصابيح LED عالية الجودة. وتجمع مصابيحنا LED بين أداء الضوء القوي واللون الطبيعي لعمل خال من التعب.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
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