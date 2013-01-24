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LED Inspection lamps

مصباح صغير احترافي على شكل قلم

LPL19B1
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    LED Inspection lamps مصباح صغير احترافي على شكل قلم

    LPL19B1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح صغير احترافي على شكل قلم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح صغير احترافي على شكل قلم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة والمقاومة ضد الماء والغبار (IP54) والشكل الصغير وسهل الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة كشف محمولة احترافية

      • مصباح LED عالي الجودة × 6
      • 130 لومن + محدد 20 لومن
      • استقلالية حتى 11 س/3 بطاريات نوع AAA
      • حماية من الماء والغبار IP54
      حماية من الماء والغبار -IP54

      حماية من الماء والغبار -IP54

      تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      مقاوم للصدمات القوية -IK07

      ضوء التركيز: 20 لومن

      سيسمح لك ضوء التركيز برؤية ما يبقى مخفيًا عن الآخرين، فبفضل تصميم المصباح الرفيع جدًا، يمكن تحريكه نحو تجويفات صغيرة جدًا وسيضيء مصدر LED القوي كل المنطقة المحيطة.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 130 لومن

      بصفتنا الشركة الرائدة في عالم إضاءة السيارات في السوق الدولية، نحن نملك سنوات من الخبرة والمعرفة بالمصابيح. تم تزويد مصابيح الكشف LED من Philips بمصابيح LED عالية الجودة. وتجمع مصابيحنا LED بين أداء الضوء القوي واللون الطبيعي لعمل خال من التعب.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        26  سم
        العرض
        13  سم
        الارتفاع
        11,1  سم
        الوزن الإجمالي
        0.6  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 38820 3

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL19B1
        رمز الطلب
        38819031

      • الخصائص الكهربائية

        فترة تشغيل البطارية
        لغاية 11 ساعة
        نوع البطارية
        3 بطاريات من نوع AAA من Philips
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        4.5  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1.3  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        35‎-44  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        130  لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        20  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        640  غ
        الارتفاع
        11  سم
        الطول
        25.8  سم
        العرض
        15.1  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900388190
        EAN3
        8727900388206

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        3.1  سم
        الطول
        17.2  سم
        الوزن مع البطاريات
        70  غ
        العرض
        1.8  سم
        الوزن من دون البطاريات
        38  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        مشبك قياسي
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        لا
        عدد مصابيح LED
        7
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        مصباح على شكل قلم

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