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LED Inspection lamps

مصباح صغير على شكل قلم

LPL18B1
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    LED Inspection lamps مصباح صغير على شكل قلم

    LPL18B1

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة وسهولة الاستخدام في جهاز يتميّز بعنصر الحجم الصغير. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح صغير على شكل قلم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة وسهولة الاستخدام في جهاز يتميّز بعنصر الحجم الصغير. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة وسهولة الاستخدام في جهاز يتميّز بعنصر الحجم الصغير. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps مصباح صغير على شكل قلم

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يعتبر مصباح الكشف LED على شكل قلم من Philips الأداة المثالية لعمل كشف سريع، فهو يجمع ما بين مصابيح LED عالية الجودة وسهولة الاستخدام في جهاز يتميّز بعنصر الحجم الصغير. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة كشف محمولة

      • مصباح LED عالي الجودة × 5
      • 85 لومن + محدد 20 لومن
      • استقلالية تصل إلى 8 ساعات
      • مشغّل بواسطة 3 بطاريات من نوع AAA
      اختبار السقوط: سقوط حر 12 مرة عن ارتفاع 1.5 أمتار

      اختبار السقوط: سقوط حر 12 مرة عن ارتفاع 1.5 أمتار

      اختبار السقوط: سقوط حر 12 مرة عن ارتفاع 1.5 أمتار.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 85 لومن

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 85 لومن

      بصفتنا الشركة الرائدة في عالم إضاءة السيارات في السوق الدولية، نحن نملك سنوات من الخبرة والمعرفة بالمصابيح. تم تزويد مصابيح الكشف LED من Philips بمصابيح LED عالية الجودة. وتجمع مصابيحنا LED بين أداء الضوء القوي واللون الطبيعي لعمل خال من التعب.

      ضوء التركيز: 20 لومن

      سيسمح لك ضوء التركيز برؤية ما يبقى مخفيًا عن الآخرين، فبفضل تصميم المصباح الرفيع جدًا، يمكن تحريكه نحو تجويفات صغيرة جدًا وسيضيء مصدر LED القوي كل المنطقة المحيطة.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        الطول
        29.8  سم
        العرض
        18.6  سم
        الارتفاع
        26  سم
        الوزن الإجمالي
        1.9  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 38821 0

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL18B1
        رمز الطلب
        38821340

      • الخصائص الكهربائية

        فترة تشغيل البطارية
        لغاية 8 ساعات
        نوع البطارية
        3 بطاريات من نوع AAA
        مصدر الطاقة
        البطارية
        فولتية
        4.5  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1.6  واط

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        85  لومن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        20  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1515  غ
        الارتفاع
        26  سم
        الطول
        29.5  سم
        العرض
        18.6  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900388213
        EAN3
        8727900388220

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        3.3  سم
        الطول
        17.2  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        20
        الوزن مع البطاريات
        80  غ
        العرض
        1.8  سم
        الوزن من دون البطاريات
        47  غ
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • وصف المنتج

        الخطاف
        مشبك قياسي
        مغنطيس
        لا
        عدد مصابيح LED
        6
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        التقنية
        LED
        المجموعة
        مصباح على شكل قلم

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