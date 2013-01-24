طريقة سهلة لتحسين التنظيف بين الأسنان

إن التنظيف ما بين الأسنان مهم جدًا لصحة الفم بشكل عام. وتُعتبر AirFloss طريقة سهلة للتنظيف بعمق بين الأسنان، ممّا يساعد على تشكيل عادة صحية. بعد ثلاثة أشهر من استخدام AirFloss، يستمر 96% من منظفي الأسنان بالخيط باستخدام AirFloss أربع أيام أو أكثر في الأسبوع.