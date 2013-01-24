مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

تعتبر رؤوس الفرشاة Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وتولّد حركة الاهتزازات الصوتية إجراءً سائليًا ديناميكيًا يجعل السائل يتغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.