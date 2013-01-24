مصطلحات البحث
تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.
إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.
إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.
إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.
إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات
يزيل رأس فرشاة Sonicare DiamondClean من Philips المزيد من البقع بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون 7 أيام فقط.
تأتي فرشاة DiamondClean مزوّدة بلوحة لإزالة البقع مصنوعة من الشعيرات الكثيفة على شكل الألماس، لإزالة البقع الناتجة من المأكولات والمشروبات عن سطح الأسنان. ستلاحظ ابتسامة أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100%* في غضون 7 أيام فقط.
تعتبر رؤوس الفرشاة Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وتولّد حركة الاهتزازات الصوتية إجراءً سائليًا ديناميكيًا يجعل السائل يتغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.
يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.
العناصر المرفقة
التوافق
التصميم واللون الخارجي
الفوائد الصحية
الجودة والأداء