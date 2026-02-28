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تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTS5593/12

صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام السينما المنزلي HTS5593 من Philips. فمكبرات الصوت التي يتميز بها هذا النظام مزودة بأنابيب جهير مزدوجة لتوفير صوت محيط بقوة 1000 واط وتجربة تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد رائعة.

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صوت من كل جانب

صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

  • صوت مزدوج الجهير

  • Blu-ray ثلاثي الأبعاد

Dolby TrueHD وDTS-HD لصوت محيطي عالي الوضوح

Dolby TrueHD وDTS-HD لصوت محيطي عالي الوضوح

يوفر كل من Dolby TrueHD وDTS-HD Master Audio Essential أنقى صوت من أقراص Blu-ray. لا يمكن تمييز الصوت المستنسخ فعليًا من صوت الاستوديو الرئيسي، لذا فأنت تسمع ما يريد منك المنشؤون أن تسمع. يُكمّل كل من DTS-HD Master Audio وDolbyTrueHD تجربة الترفيه ذات الدقة العالية التي تعيشها.

مكبرات صوت قوية مع أنابيب جهير مزدوج للحصول على صوت فائق الروعة

مكبرات صوت قوية مع أنابيب جهير مزدوج للحصول على صوت فائق الروعة

مكبرات صوت قوية مع نظام عاكس للجهير وأنابيب جهير مزدوج لتحسين الترددات المنخفضة وتوفير أصوات شديدة القوة بجهير عميق. سيكون بإمكانك سماع أقل طنين أو أعمق تفصيل صوتي.

لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

لوحة تعمل باللمس للتشغيل السهل والتحكم بمستوى الصوت

عناصر تحكم سهل بواسطة لوحة تعمل باللمس للسماح لك بالتحكم بمستوى الصوت وبخيارات التشغيل الأخرى ببساطة عن طريق الضغط على عناصر التحكم الحساسة للمس والموجودة على اللوحة الأمامية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.