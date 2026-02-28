Dolby TrueHD وDTS-HD لصوت محيطي عالي الوضوح

يوفر كل من Dolby TrueHD وDTS-HD Master Audio Essential أنقى صوت من أقراص Blu-ray. لا يمكن تمييز الصوت المستنسخ فعليًا من صوت الاستوديو الرئيسي، لذا فأنت تسمع ما يريد منك المنشؤون أن تسمع. يُكمّل كل من DTS-HD Master Audio وDolbyTrueHD تجربة الترفيه ذات الدقة العالية التي تعيشها.