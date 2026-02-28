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تم إيقافه

HTS5592/12

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قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

Dolby TrueHD وDTS-HD لصوت محيطي عالي الوضوح

Dolby TrueHD وDTS-HD لصوت محيطي عالي الوضوح

يوفر كل من Dolby TrueHD وDTS-HD Master Audio Essential أنقى صوت من أقراص Blu-ray. لا يمكن تمييز الصوت المستنسخ فعليًا من صوت الاستوديو الرئيسي، لذا فأنت تسمع ما يريد منك المنشؤون أن تسمع. يُكمّل كل من DTS-HD Master Audio وDolbyTrueHD تجربة الترفيه ذات الدقة العالية التي تعيشها.

Full HD Blu-ray عالي الدقة ثلاثي الأبعاد لتجربة مشاهدة مؤثرة للأفلام ثلاثية الأبعاد

Full HD Blu-ray عالي الدقة ثلاثي الأبعاد لتجربة مشاهدة مؤثرة للأفلام ثلاثية الأبعاد

استمتع بالأفلام ثلاثية الأبعاد في غرفة معيشتك بواسطة تلفزيون Full HD عالي الدقة وثلاثي الأبعاد. يستخدم النظام ثلاثي الأبعاد الفعال أحدث جيل من شاشات العرض سريعة التبديل للحصول على عمق وواقعية حقيقية بدقة عالية HD قدرها 1080×1920. وتتكون التجربة الكاملة للعرض عالي الدقة HD ثلاثي الأبعاد عن طريق مشاهدة هذه الصور من خلال نظارات خاصة يتم فتح عدساتها اليمنى واليسرى وغلقها بشكل منظم ومتزامن مع تبديل الصور، مما يشعرك وكأن هناك سينما في المنزل. وتوفر الإصدارات المتميزة للأفلام ثلاثية الأبعاد على مشغل Blu-ray نطاقًا عريضًا من المحتوى عالي الدقة لتختار من بينها. كما يوفر Blu-ray صوتًا محيطًا غير مكتوم للحصول على تجربة صوت واقعية غير مسبوقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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