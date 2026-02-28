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تم إيقافه

SoundHub

HTS5220/12

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قاعدة إرساء اختيارية للتشغيل المريح من جهاز iPod أو iPhone

قاعدة إرساء اختيارية للتشغيل المريح من جهاز iPod أو iPhone

أرفق قاعدة الإرساء هذه بنظام المسرح المنزلي الخاص بك لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى وملفات الفيديو والصور من أجهزة iPod وiPhone الخاصة بك. يتم بيع قاعدة الإرساء كملحق اختياري.

Full HD Blu-ray عالي الدقة ثلاثي الأبعاد لتجربة مشاهدة مؤثرة للأفلام ثلاثية الأبعاد

Full HD Blu-ray عالي الدقة ثلاثي الأبعاد لتجربة مشاهدة مؤثرة للأفلام ثلاثية الأبعاد

استمتع بالأفلام ثلاثية الأبعاد في غرفة معيشتك بواسطة تلفزيون Full HD عالي الدقة وثلاثي الأبعاد. يستخدم النظام ثلاثي الأبعاد الفعال أحدث جيل من شاشات العرض سريعة التبديل للحصول على عمق وواقعية حقيقية بدقة عالية HD قدرها 1080×1920. وتتكون التجربة الكاملة للعرض عالي الدقة HD ثلاثي الأبعاد عن طريق مشاهدة هذه الصور من خلال نظارات خاصة يتم فتح عدساتها اليمنى واليسرى وغلقها بشكل منظم ومتزامن مع تبديل الصور، مما يشعرك وكأن هناك سينما في المنزل. وتوفر الإصدارات المتميزة للأفلام ثلاثية الأبعاد على مشغل Blu-ray نطاقًا عريضًا من المحتوى عالي الدقة لتختار من بينها. كما يوفر Blu-ray صوتًا محيطًا غير مكتوم للحصول على تجربة صوت واقعية غير مسبوقة.

المواصفات التقنية

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