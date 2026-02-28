حول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد لمنتجات الصوت والفيديو من Philips

يتيح لك تطبيق MyRemote من Philips المتوفر حصريًا في Philips استخدام أجهزة iPhone أو iPod Touch أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android كأجهزة تحكم عن بعد للتحكم بمنتجات Philips المترابطة والمتعلقة بالصوت والفيديو. يتعرف التطبيق بشكل تلقائي على مشغل Philips Blu-ray أو المسرح المنزلي أو نظام صوت Streamium المتصل بشبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، ويمنحك التحكم الفوري من أي مكان في منزلك. كما يسمح لك بالتبديل بين منتجات الصوت والفيديو المختلفة من Philips والتحكم بكل منتج منها على حدة.