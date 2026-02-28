ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HTS3583/12
صوت محيطي قوي
ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام السينما المنزلي HTS3583 من Philips. تمنحك مشغلات الصوت في مكبرات الصوت المكشوفة صوتًا محيطًا بقوّة 600 واط مع تجربة رائعة لتشغيل قرص Blu-ray الثلاثي الأبعاد.
تلفزيون ذكي
Blu-ray ثلاثي الأبعاد
يتيح لك تطبيق MyRemote من Philips المتوفر حصريًا في Philips استخدام أجهزة iPhone أو iPod Touch أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android كأجهزة تحكم عن بعد للتحكم بمنتجات Philips المترابطة والمتعلقة بالصوت والفيديو. يتعرف التطبيق بشكل تلقائي على مشغل Philips Blu-ray أو المسرح المنزلي أو نظام صوت Streamium المتصل بشبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، ويمنحك التحكم الفوري من أي مكان في منزلك. كما يسمح لك بالتبديل بين منتجات الصوت والفيديو المختلفة من Philips والتحكم بكل منتج منها على حدة.
أرفق قاعدة الإرساء هذه بنظام المسرح المنزلي الخاص بك لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى وملفات الفيديو والصور من أجهزة iPod وiPhone الخاصة بك. يتم بيع قاعدة الإرساء كملحق اختياري.
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