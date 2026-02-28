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تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTS3583/12

صوت محيطي قوي

ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام السينما المنزلي HTS3583 من Philips. تمنحك مشغلات الصوت في مكبرات الصوت المكشوفة صوتًا محيطًا بقوّة 600 واط مع تجربة رائعة لتشغيل قرص Blu-ray الثلاثي الأبعاد.

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مع Blu-ray ثلاثي الأبعاد

صوت محيطي قوي

  • تلفزيون ذكي

  • Blu-ray ثلاثي الأبعاد

حول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد لمنتجات الصوت والفيديو من Philips

يتيح لك تطبيق MyRemote من Philips المتوفر حصريًا في Philips استخدام أجهزة iPhone أو iPod Touch أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android كأجهزة تحكم عن بعد للتحكم بمنتجات Philips المترابطة والمتعلقة بالصوت والفيديو. يتعرف التطبيق بشكل تلقائي على مشغل Philips Blu-ray أو المسرح المنزلي أو نظام صوت Streamium المتصل بشبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، ويمنحك التحكم الفوري من أي مكان في منزلك. كما يسمح لك بالتبديل بين منتجات الصوت والفيديو المختلفة من Philips والتحكم بكل منتج منها على حدة.

قاعدة إرساء اختيارية للتشغيل المريح من جهاز iPod أو iPhone

قاعدة إرساء اختيارية للتشغيل المريح من جهاز iPod أو iPhone

أرفق قاعدة الإرساء هذه بنظام المسرح المنزلي الخاص بك لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى وملفات الفيديو والصور من أجهزة iPod وiPhone الخاصة بك. يتم بيع قاعدة الإرساء كملحق اختياري.

تصميم عصري لإكمال بيئة منزلك

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.