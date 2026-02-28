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HTS3569/98

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يقوم HDMI بدقة 1080 بكسل بالتحسين للوصول إلى مستوى عالي الدقة لصور أكثر نقاوة ووضوح

يقدّم HDMI بدقة 1080 بكسل المُحسّن صوراً عالية الدقة. يمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات مستوى الجودة العادي وذلك عبر مشاهدتها في مستوى حقيقي عالي الدقة، لضمان حصولك على تفاصيل إضافية وصور واقعية إضافية. يُقضي المسح التدريجي (الممثل بحرف "p" في "1080p") على بنية الخطوط المنتشرة في شاشات التلفزيون، لضمان حصولك مرة أخرى على صور دقيقة بشكل مستمر. وليس هذا فحسب، بل يقوم HDMI باتصال رقمي مباشر يسمح بعرض فيديو رقمي غير مضغوط عالي الوضوح بالإضافة إلى نظام صوتي رقمي متعدد القنوات، من دون التحويل إلى تناظري، موفّراً بذلك صورة وصوت وجودة ممتازة خالية من الضوضاء تماماً.

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