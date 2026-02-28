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HTS3551/12
يسمح لك EasyLink بالتحكم بأجهزة متعددة مثل مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray ومكبر الصوت العمودي ونظام المسرح المنزلي وأجهزة التلفزيون، إلخ... بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد. فهو يستخدم بروتوكول معايير الصناعة HDMI CEC لمشاركة الوظائف بين الأجهزة عبر كبل HDMI. يمكنك تشغيل كل المعدات المتصلة والممكّنة لاستخدام HDMI CEC بشكل متزامن وبكبسة زر. يمكن الآن الاستفادة من الوظائف مثل وضع الاستعداد والتشغيل بسهولة فائقة.
التشغيل الفعلي لأي قرص وأي تنسيق وسائط تريدها، سواء أكانت أقراص Blu-ray أو DVD أو VCD أو CD أو أجهزة USB. اختبر راحة غير مسبوقة لإمكانيات التشغيل الرائعة ورفاهية مشاركة ملفات الوسائط على التلفزيون الخاص بك أو نظام المسرح المنزلي.
يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.
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