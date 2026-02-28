HDMI لأفلام عالية الوضوح وجودة صور استثنائية

يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.