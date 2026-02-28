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تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTS3541/12

صوت محيطي قوي من السماعات المدمجة

احصل على تأثيرات السينما في منزلك! تمكّن من رفع مستوى تجربة الترفيه المنزلي من خلال مشغّلات السماعات البارزة، والتي توفر صوتًا محيطًا قويًا ودقة كاملة تبلغ 1080 بكسل، مع إمكانية تشغيل أقراص Blu-ray.

عرض جميع المزايا

من السماعات المدمجة

صوت محيطي قوي من السماعات المدمجة

  • Blu-ray

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

قوة RMS بقدرة 300 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

قوة RMS بقدرة 300 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

EasyLink للتحكم بكافة أجهزة HDMI CEC عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد

EasyLink للتحكم بكافة أجهزة HDMI CEC عبر جهاز تحكم عن بُعد واحد

يسمح لك EasyLink بالتحكم بأجهزة متعددة مثل مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray ومكبر الصوت العمودي ونظام المسرح المنزلي وأجهزة التلفزيون، إلخ... بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد. فهو يستخدم بروتوكول معايير الصناعة HDMI CEC لمشاركة الوظائف بين الأجهزة عبر كبل HDMI. يمكنك تشغيل كل المعدات المتصلة والممكّنة لاستخدام HDMI CEC بشكل متزامن وبكبسة زر. يمكن الآن الاستفادة من الوظائف مثل وضع الاستعداد والتشغيل بسهولة فائقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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