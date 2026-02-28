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تم إيقافه
HTS3541/12
صوت محيطي قوي من السماعات المدمجة
احصل على تأثيرات السينما في منزلك! تمكّن من رفع مستوى تجربة الترفيه المنزلي من خلال مشغّلات السماعات البارزة، والتي توفر صوتًا محيطًا قويًا ودقة كاملة تبلغ 1080 بكسل، مع إمكانية تشغيل أقراص Blu-ray.
Blu-ray
يسمح لك EasyLink بالتحكم بأجهزة متعددة مثل مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray ومكبر الصوت العمودي ونظام المسرح المنزلي وأجهزة التلفزيون، إلخ... بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد. فهو يستخدم بروتوكول معايير الصناعة HDMI CEC لمشاركة الوظائف بين الأجهزة عبر كبل HDMI. يمكنك تشغيل كل المعدات المتصلة والممكّنة لاستخدام HDMI CEC بشكل متزامن وبكبسة زر. يمكن الآن الاستفادة من الوظائف مثل وضع الاستعداد والتشغيل بسهولة فائقة.
المراجعات
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للطرازات المجهزة لاستقبال Wi-Fi فقط. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.