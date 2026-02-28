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تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTS3539/12

صوت محيطي قوي

ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام السينما المنزلي HTS3539 من Philips. تزوّدك مشغلات الصوت في السماعات المكشوفة بصوت محيط قوّة 600 واط وفيديو DVD بدقة تصل إلى 1080p عبر واجهة وسائط عالية الدقة HDMI لتوفير جودة صور شبه عالية الدقة.

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من السماعات المدمجة

صوت محيطي قوي

  • DVD

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

منفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى من iPod أو iPhone أو مشغل MP3

منفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى من iPod أو iPhone أو مشغل MP3

يتيح لك منفذ إدخال الصوت تشغيل الموسيقى بسهولة مباشرةً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو مشغل MP3 أو كمبيوتر محمول من خلال اتصال بسيط بنظام السينما المنزلي. ما عليك سوى توصيل جهاز الصوت بمنفذ إدخال الصوت للاستمتاع بالموسيقى مع جودة الصوت الفائقة لنظام السينما المنزلي من Philips.

قوة RMS بقدرة 600 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

قوة RMS بقدرة 600 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

المواصفات التقنية

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