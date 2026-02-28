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HTS3531/12
صوت محيط قوي
احصل على تأثيرات السينما في منزلك! تمكّن من رفع مستوى تجربة الترفيه المنزلي من خلال محولات صوت السماعات البارزة التي توفر صوتًا محيطًا قويًا وتحسين فيديو DVD ليصل إلى 1080 بكسل عبر HDMI للصور التي تقترب جودتها من الدقة العالية (HD).
DVD
التشغيل الفعلي لأي قرص وأي أجهزة وسائط تريدها، سواء أكانت أقراص DVD أو VCD أو CD أو أجهزة USB. اختبر راحة غير مسبوقة لإمكانيات التشغيل الرائعة ورفاهية مشاركة ملفات الوسائط على التلفزيون الخاص بك أو نظام المسرح المنزلي.
يعد HDMI عبارة عن موصل رقمي مباشر يمكنه أن يحمل فيديو HD رقمي عالي الوضوح بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات. وعن طريق استبعاد التحويل إلى الإشارات التناظرية، فإنه يوفر صورة مثالية وجودة صوت فائق خالٍ تمامًا من الضوضاء. ويمكن الآن الاستمتاع بالأفلام ذات التعريف القياسي بدقة عالية التعريف حقيقية، ما يضيف مزيد من التفاصيل والواقعية للصور.
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