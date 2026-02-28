صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

احصل على تأثيرات السينما في منزلك! يأتي نظام المسرح المنزلي من Philips مزودًا بمكبرات صوت المزودة بأنبوب جهير مزدوج، ويوفر صوتًا محيطًا قويًا بقدرة 1000 واط وبدقة كاملة تبلغ 1080 بكسل مع إمكانية تشغيل أقراص DVD.