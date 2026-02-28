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تم إيقافه

5.1 المسرح المنزلي

HTD5570/98

صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

احصل على تأثيرات السينما في منزلك! يأتي نظام المسرح المنزلي من Philips مزودًا بمكبرات صوت المزودة بأنبوب جهير مزدوج، ويوفر صوتًا محيطًا قويًا بقدرة 1000 واط وبدقة كاملة تبلغ 1080 بكسل مع إمكانية تشغيل أقراص DVD.

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صوت محيطي بقوة سينمائية مع صوت عميق

  • DVD

  • USB 2.0

  • كاريوكي

قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

قوة RMS بقدرة 1000 واط لتوفير صوت رائع للأفلام والموسيقى

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

برامج تشغيل السماعات للحصول على صوت محيطي قوي

تصميم عصري لإكمال بيئة منزلك

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يُعدّ كل من DivX و DivX Certified والشعارات المرتبطة بهما من العلامات التجارية لشركة DivXNetworks, Inc. ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

  2. إن Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Dolby Laboratories Inc.‎