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HTD3570/98
صوت محيط قوي من السماعات المدمجة
ارتقِ بتجربة الترفيه المنزلي مع نظام المسرح المنزلي HTD3570 من Philips. تمنحك محركات الصوت المكشوفة صوتًا محيطًا بقوّة 300 واط وفيديو DVD محسّن بدقة تصل إلى 1080 بيكسل عبر HDMI لتوفير جودة صور شبه عالية الدقة.
DVD
USB 2.0
كاريوكي
مع دعم DivX، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيديو وأفلام DivX المرمزة من الإنترنت، بما في ذلك أفلام هوليوود التي تمّ شراؤها، وذلك في الجو المريح في غرفة المعيشة. إن تنسيق وسائط DivX هو MPEG-4 قائم على تقنية ضغط الفيديو التي تمكّنك من حفظ ملفات كبيرة مثل الأفلام وإعلانات الأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية على وسائط مثل CD-R/RW وأقراص DVD القابلة لإعادة التسجيل ليتم تشغيلها على الجهاز الحاصل على شهادةDivX Ultra من Philips. يجمع DivX Ultra بين تشغيل DivX بأفضل الميزات، مثل العناوين الفرعية المضمّنة واللغات الصوتية والمقاطع الصوتية المتعددة والقوائم، في تنسيق ملف واحد مناسب.
المراجعات
يُعدّ كل من DivX و DivX Certified والشعارات المرتبطة بهما من العلامات التجارية لشركة DivXNetworks, Inc. ويتم استخدامها بموجب ترخيص.
إن Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Dolby Laboratories Inc.