حاصل على شهادة DivX Ultra لتشغيل محسّن لفيديو DivX

مع دعم DivX، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيديو وأفلام DivX المرمزة من الإنترنت، بما في ذلك أفلام هوليوود التي تمّ شراؤها، وذلك في الجو المريح في غرفة المعيشة. إن تنسيق وسائط DivX هو MPEG-4 قائم على تقنية ضغط الفيديو التي تمكّنك من حفظ ملفات كبيرة مثل الأفلام وإعلانات الأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية على وسائط مثل CD-R/RW وأقراص DVD القابلة لإعادة التسجيل ليتم تشغيلها على الجهاز الحاصل على شهادةDivX Ultra من Philips. يجمع DivX Ultra بين تشغيل DivX بأفضل الميزات، مثل العناوين الفرعية المضمّنة واللغات الصوتية والمقاطع الصوتية المتعددة والقوائم، في تنسيق ملف واحد مناسب.