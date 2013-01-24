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تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير 3 في 1 ووعاء سعة 2.1 لتر وخلاط ومطحنة. كما يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ الذي لا يصدأ والتي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز تحضير الطعام مخزنًا للملحقات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير 3 في 1 ووعاء سعة 2.1 لتر وخلاط ومطحنة. كما يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ الذي لا يصدأ والتي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز تحضير الطعام مخزنًا للملحقات. إكتشف كلّ المميزات
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير 3 في 1 ووعاء سعة 2.1 لتر وخلاط ومطحنة. كما يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ الذي لا يصدأ والتي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز تحضير الطعام مخزنًا للملحقات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير 3 في 1 ووعاء سعة 2.1 لتر وخلاط ومطحنة. كما يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ الذي لا يصدأ والتي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز تحضير الطعام مخزنًا للملحقات. إكتشف كلّ المميزات
تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.
يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
تحفظ علبة تخزين الملحقات كل محلقات أجهزة تحضير الطعام من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة. وتساعدك أيضًا في الحفاظ على جميع الملحقات الحادة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بعيدًا عن أي مصدر للضرر!
تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.
تضمن الأقراص المصنوعة بالكامل من معدن الفولاذ المقاوم للصدأ تحضيرًا سريعًا بحيث لا تضطر لبذل جهد كبير في إعداد وجبات الطعام المنزلية
كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.
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