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Philips Viva Collection مفرمة لحوم HR2727/50 قوة 600 واط اسمية، قوة 2000 واط مقيّدة، سرعة 2,9 كغ/دقيقة، باللون الأسود والفضي، قرصان للطحن، 4 ملحقات

HR2727/50
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Viva Collection مفرمة لحوم HR2727/50 قوة 600 واط اسمية، قوة 2000 واط مقيّدة، سرعة 2,9 كغ/دقيقة، باللون الأسود والفضي، قرصان للطحن، 4 ملحقات

    HR2727/50

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection مفرمة لحوم HR2727/50 قوة 600 واط اسمية، قوة 2000 واط مقيّدة، سرعة 2,9 كغ/دقيقة، باللون الأسود والفضي، قرصان للطحن، 4 ملحقات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection مفرمة لحوم HR2727/50 قوة 600 واط اسمية، قوة 2000 واط مقيّدة، سرعة 2,9 كغ/دقيقة، باللون الأسود والفضي، قرصان للطحن، 4 ملحقات

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