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Philips Viva Collection خلاط HR2167/40 قوة 600 واط ودورق بلاستيكي سعة 2 لتر مع مطحنة وزر نبضي لسحق الثلج

HR2167/40
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Viva Collection خلاط HR2167/40 قوة 600 واط ودورق بلاستيكي سعة 2 لتر مع مطحنة وزر نبضي لسحق الثلج

    HR2167/40

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection خلاط HR2167/40 قوة 600 واط ودورق بلاستيكي سعة 2 لتر مع مطحنة وزر نبضي لسحق الثلج

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection خلاط HR2167/40 قوة 600 واط ودورق بلاستيكي سعة 2 لتر مع مطحنة وزر نبضي لسحق الثلج

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