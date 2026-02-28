الجهاز الأمثل أي مطبخ

هذا هو أصغر الخلاطات المتكاملة حجمًا في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق قاعدة الخلاط من Philips جعلت حجمه يتقلّص إلى نصف حجم الخلاطات العادية. أما أداؤه، فلا يزال ممتازًا ومذهلاً مع الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط