تحضير عصير صحي بسهولة تامة

أصبح تحضير العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فعصارة Philips طراز HR1853/55 بقوة 550 واط المزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا هذه تسع الفاكهة والخضراوات بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. كما أنها مزودة بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا مدة أطول.