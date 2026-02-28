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HR1853/55
تحضير عصير صحي بسهولة تامة
أصبح تحضير العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. فعصارة Philips طراز HR1853/55 بقوة 550 واط المزودة بأنبوب تغذية كبير جدًا هذه تسع الفاكهة والخضراوات بكامل حجمها، من دون الحاجة إلى تقطيعها. كما أنها مزودة بإبريق للعصير يحافظ على العصير طازجًا مدة أطول.
550 واط
1.5 ليتر
أنبوب حجم L
يسع أنبوب التغذية الكبير جدًا الفواكه والخضراوات كاملةً بحيث لا تحتاج إلى تقطيعها أو فرمها بعد الآن.
حافظ على العصير طازجًا مدة أطول بعد تحضيره في إبريق العصير سعة 700 مل هذا.
تتيح لك حاوية اللب سعة 1,5 لتر وإبريق العصير سعة 700 مل عصر كمية أكبر دفعة واحدة.
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