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Philips Viva Collection خلاط محمول باليد HR1618/91 قوة 650 واط وسكين بإجراء مزدوج ومفرمة وملحقين و16 إعداد سرعة +وظيفة السرعة القصوى

HR1618/91
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Viva Collection خلاط محمول باليد HR1618/91 قوة 650 واط وسكين بإجراء مزدوج ومفرمة وملحقين و16 إعداد سرعة +وظيفة السرعة القصوى

    HR1618/91

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection خلاط محمول باليد HR1618/91 قوة 650 واط وسكين بإجراء مزدوج ومفرمة وملحقين و16 إعداد سرعة +وظيفة السرعة القصوى

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Viva Collection خلاط محمول باليد HR1618/91 قوة 650 واط وسكين بإجراء مزدوج ومفرمة وملحقين و16 إعداد سرعة +وظيفة السرعة القصوى

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