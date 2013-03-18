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Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1605/00 قوة 550 واط مع مقبض معدني وتقنية ProMix ووعاء سعة 0,5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة مع تقنية الخلط ProMix

HR1605/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1605/00 قوة 550 واط مع مقبض معدني وتقنية ProMix ووعاء سعة 0,5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة مع تقنية الخلط ProMix

    HR1605/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1605/00 قوة 550 واط مع مقبض معدني وتقنية ProMix ووعاء سعة 0,5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة مع تقنية الخلط ProMix

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1605/00 قوة 550 واط مع مقبض معدني وتقنية ProMix ووعاء سعة 0,5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة مع تقنية الخلط ProMix

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