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Philips خلاطات بقاعدة HR1565/41 قوة 400 واط مع آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات خفق العجين ووعاء دوّار سعة 3 لتر

HR1565/41
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips خلاطات بقاعدة HR1565/41 قوة 400 واط مع آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات خفق العجين ووعاء دوّار سعة 3 لتر

    HR1565/41

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips خلاطات بقاعدة HR1565/41 قوة 400 واط مع آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات خفق العجين ووعاء دوّار سعة 3 لتر

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips خلاطات بقاعدة HR1565/41 قوة 400 واط مع آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات خفق العجين ووعاء دوّار سعة 3 لتر

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