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المفرمة

HR1396/00
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    المفرمة

    HR1396/00

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.

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      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

      لبصل وطماطم وأعشاب مفرومة بشكل مثالي وأكثر

      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • 1 شفرة
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        عدد الشفرات
        1
        سعة الفرّامة
        1 لتر
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6 لتر
        اللون (الألوان)
        أبيض وفضي
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        التردد
        50/60 Hz
        الطاقة
        500 W
        فولتية
        220-240 فولت

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