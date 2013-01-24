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استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
فرّامة Philips الجديدة كليّاً، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريدينه، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى.
المواصفات التقنية