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خلاط اليد
تم إيقافه
HR1351/70
تحضير الطعام الصحي بسهولة
يساعدك خلاط اليد من Philips بمحركه ذي القوة 250 واط والقطاعة على تحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة.
فرامة لتقطيع البصل والجبن والكثير من المكونات الأخرى.
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