الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Daily Collection خلاط محمول باليد

HR1342/00
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة تحضير الطعام الصحي بسهولة تحضير الطعام الصحي بسهولة
    -{discount-value}

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1342/00

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي بسهولة

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخلطات. إذ لم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خفاقة يدوية

      تحضير الطعام الصحي بسهولة

      خلاط لتحضير الحساء والطعام المهروس والخلطات المثالية

      • مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط
      • سكين بإجراء مزدوج
      • مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر
      • سرعة واحدة
      محرك قوي بقدرة 300 واط

      محرك قوي بقدرة 300 واط

      محرك قوي بقدرة 300 واط لمعالجة مختلف المكونات.

      تنظيف مريح

      تنظيف مريح

      مقبض قابل للفك والتركيب للتنظيف بسهولة تحت المياه.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      مقبض مريح لسهولة الاستخدام

      مقبض مريح لسهولة الاستخدام

      شفرة بوظيفة مزدوجة تقطع كل المكونات

      شفرة بوظيفة مزدوجة تقطع كل المكونات

      دورق لتخزين الحساء أو البوريه أو الخفقات

      دورق لتخزين الحساء أو البوريه أو الخفقات

      فرامة بسكين من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع الخضار

      فرامة بسكين من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع الخضار

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        المفرمة
        مفرمة صغيرة
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        إعداد السرعة
        1
        فولتية
        220‏-‏240 فولت V
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        أبيض وأزرق
        الطاقة
        300 W
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الكأس
        SAN
        عمود قابل للفك
        مزود بسكين
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        كأس مع غطاء
        0.5 لتر
        مادة المقبض
        بلاستيك

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند