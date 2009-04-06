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Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1342/00 قوة 300 واط ومقبض بلاستيكي وسكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة

HR1342/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1342/00 قوة 300 واط ومقبض بلاستيكي وسكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة

    HR1342/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1342/00 قوة 300 واط ومقبض بلاستيكي وسكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1342/00 قوة 300 واط ومقبض بلاستيكي وسكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر ومفرمة وسرعة واحدة

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