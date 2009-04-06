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Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1341/00 مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط مع سكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر وسرعة واحدة

HR1341/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1341/00 مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط مع سكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر وسرعة واحدة

    HR1341/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1341/00 مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط مع سكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر وسرعة واحدة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection خلاط محمول باليد HR1341/00 مقبض بلاستيكي وقوة 300 واط مع سكين بإجراء مزدوج ووعاء سعة 0.5 لتر وسرعة واحدة

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