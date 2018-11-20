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Philips Steam generator iron HI5917/26 Max 5 bar pump pressure 1.1L detachable water tank 180 g steam boost

HI5917/26
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Steam generator iron HI5917/26 Max 5 bar pump pressure 1.1L detachable water tank 180 g steam boost

    HI5917/26

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam generator iron HI5917/26 Max 5 bar pump pressure 1.1L detachable water tank 180 g steam boost

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam generator iron HI5917/26 Max 5 bar pump pressure 1.1L detachable water tank 180 g steam boost

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