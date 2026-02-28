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تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميالغلاية

HD9335/31

1 جائزة

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  • 2200 واط

  • بلاستيك

قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت.

لفاف سلك الطاقة لسهولة التخزين

لفاف سلك الطاقة لسهولة التخزين

يمكن لف السلك حول القاعدة، ليسهل تخزين الغلاية في مطبخك.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612378

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