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مجموعة الاستخدام اليومي الغلاية
تم إيقافه
HD9335/31
1 جائزة
2200 واط
بلاستيك
قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت.
يمكن لف السلك حول القاعدة، ليسهل تخزين الغلاية في مطبخك.
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