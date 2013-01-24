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Daily Collection

جهاز الطهو على البخار

HD9125/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار
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    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    HD9125/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة إكتشف كلّ المميزات

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      المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

      مع معزز النكهة

      • قوة 900 واط وسعة 9 لتر
      • موقت يدوي
      • المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز
      • بلاستيكي، أبيض/بيج
      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

      يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

      درج البيض

      درج البيض

      يلاءم 6 بيضات في السلة.

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة ماء بسهولة

      إعادة تعبئة الخزان بالماء بسهولة أثناء الاستخدام.

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

      غطاء مانع للتقطر

      غطاء مانع للتقطر

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

      3 سلال لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

      3 سلال لطهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        وعاء الأرز/الحساء/الطعام
        نعم
        طول سلك الطاقة
        80 cm
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        أبيض وبيج
        الطاقة
        900 W
        درج البيض
        نعم
        عدد الطبقات
        3 pcs
        الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        خزان ماء ذو سعة
        1 لتر
        المواد
        بلاستيك
        السعة (القصوى)
        2.6 + 2.9 + 4.1 لتر
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم

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