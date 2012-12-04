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Philips Daily Collection جهاز الطهو على البخار HD9125/00 قوة 900 واط وسعة 9 لتر مع مؤقت يدوي ومنكّه، وعاء بلاستيكي للحساء/الأرز، باللون الأبيض/البيج

HD9125/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Daily Collection جهاز الطهو على البخار HD9125/00 قوة 900 واط وسعة 9 لتر مع مؤقت يدوي ومنكّه، وعاء بلاستيكي للحساء/الأرز، باللون الأبيض/البيج

    HD9125/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection جهاز الطهو على البخار HD9125/00 قوة 900 واط وسعة 9 لتر مع مؤقت يدوي ومنكّه، وعاء بلاستيكي للحساء/الأرز، باللون الأبيض/البيج

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection جهاز الطهو على البخار HD9125/00 قوة 900 واط وسعة 9 لتر مع مؤقت يدوي ومنكّه، وعاء بلاستيكي للحساء/الأرز، باللون الأبيض/البيج

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