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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7447/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة
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    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7447/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة لذيذة ببساطة

      مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

      • مع إبريق زجاجي
      • باللون الأبيض
      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

      سعة تبلغ 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

      يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق زجاحي

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1000  واط

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        240 x‏ 210 x‏ 330  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1.42  كلغ
        الوزن مع التغليف
        3.36  كلغ

      • المواصفات العامّة

        مشروبات القهوة
        قهوة مع فلتر للتقطير
        ملائمة ل
        حبوب القهوة المطحونة
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • منع التقطير
        سهولة التنظيف والصيانة
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        وظائف مميزة
        جهاز توزيع النكهة

      • اللون الخارجي

        مادة خزان المياه
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • المواصفات التقنية

        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة
        خزان ماء ذو سعة
        1.2  لتر
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        فولتية
        220 - 240  فولت
        التردد
        50 - 60  هرتز

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