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Philips Kettle HD4681/55 1.7 L 2400 W Water level indicator Plastic Hinged lid

HD4681/55
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Kettle HD4681/55 1.7 L 2400 W Water level indicator Plastic Hinged lid

    HD4681/55

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Kettle HD4681/55 1.7 L 2400 W Water level indicator Plastic Hinged lid

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Kettle HD4681/55 1.7 L 2400 W Water level indicator Plastic Hinged lid

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