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Philips الغلاية HD4665/20 سعة 1.7 لتر، قوة 2400 واط، مؤشر مستوى الماء، لون معدني، غطاء بمفصلة

HD4665/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips الغلاية HD4665/20 سعة 1.7 لتر، قوة 2400 واط، مؤشر مستوى الماء، لون معدني، غطاء بمفصلة

    HD4665/20

    Philips الغلاية HD4665/20 سعة 1.7 لتر، قوة 2400 واط، مؤشر مستوى الماء، لون معدني، غطاء بمفصلة

    Philips الغلاية HD4665/20 سعة 1.7 لتر، قوة 2400 واط، مؤشر مستوى الماء، لون معدني، غطاء بمفصلة

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