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Philips Daily Collection Kettle HD4646/70 1.5 L 2400 W Water level indicator White blue Hinged lid

HD4646/70
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Daily Collection Kettle HD4646/70 1.5 L 2400 W Water level indicator White blue Hinged lid

    HD4646/70

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection Kettle HD4646/70 1.5 L 2400 W Water level indicator White blue Hinged lid

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Daily Collection Kettle HD4646/70 1.5 L 2400 W Water level indicator White blue Hinged lid

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