خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية. إكتشف كلّ المميزات