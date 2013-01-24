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خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات
خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان. إكتشف كلّ المميزات
ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.
يحمي إيقاف التشغيل التلقائي، في حال انحشار الخبز، من حدوث قصر دارة كهربائية.
رفّ مضمّن لتسخين الخبز يسخّن المعجنات واللفائف والكرواسان والكثير غير ذلك.
يوقف زر الإلغاء التحميص في أي وقت لعملية آمنة ودقيقة.
تعني التصاميم المعزولة أن السطح الخارجي يبقى باردًا على الدوام وآمنًا للمس.
يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز من دون أي عناء بكبسة زر واحدة فقط.
تعطي مسكة الرفع لأعلى دعماً إضافياً لإزالة الأطعمة الأصغر حجمًا بطريقة آمنة وسهلة.
فتحة طويلة واحدة تتسع لكل أنواع الخبز المختلفة التي تختارها.
يعمل وضع إعادة التسخين على تسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة.
تسهل المحافظة على نظافتها وترتيبها بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
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التصميم واللون الخارجي
المواصفات العامّة
الخدمة
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