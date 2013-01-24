تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.