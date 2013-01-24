مع مشط للحية يقدّم 12 إعداد طول قابلاً للضبط: من 1 إلى 23 مم

سواء أكان لديك لحية كثيفة أم تريد الحصول على لحية خفيفة مثالية، ما عليك سوى تركيب مشط اللحية القابل للضبط والاختيار من بين الإعدادات الـ 12 التي يمكن تثبيتها، من 1 إلى 23 مم. هناك فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. للحصول على لحية أقصر، قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.