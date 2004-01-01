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Cast Server تلفزيون احترافي

HAL6024/12
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    Cast Server تلفزيون احترافي

    HAL6024/12

    البث بثقة

    تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Cast Server تلفزيون احترافي

    البث بثقة

    تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.

    البث بثقة

    تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Cast Server تلفزيون احترافي

    البث بثقة

    تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.

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      البث بثقة

      الحل السلس والآمن لطرازات التلفزيونات الإحترافية

      • خادم البث

      حل بث شامل

      قم بدمج خادم البث من Philips بسهولة في نفس شبكة بروتوكول الإنترنت مثل التلفزيون وعبر واجهة CMND المتوفرة. ويجب في هذه الحالة توفر واجهة استقبال فندق بميزة PMS أو CMND.

      عملية سلسلة مع Chromecast المضمّن™‎

      يعمل خادم البث من Philips بسلاسة مع Chromecast المضمّن في أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية. ويمكنه كذلك أن يدعم التركيبات المختلطة مع أجهزة الدونجل Chromecast من الإصدار 3 الخارجية، على سبيل المثال في الفنادق التي تقوم بتحديث مجموعة تلفزيوناتها من طابق إلى آخر.

      قابل للتخصيص مع العلامة التجارية للشركة

      عند توسيع العلامة التجارية لشركتك للحصول على تجربة سلسة، استبدل صورة الخلفية على واجهة مستخدم خادم البث بصور جديدة تضم العلامة التجارية.

      تخلص من نقاط اتصال Wi-Fi غير المرغوب فيها

      نظرًا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى وجود شبكة أو نقطة اتصال Wi-Fi مخصصة لكل تلفزيون، يبسط خادم البث من Philips البنية التحتية، بالإضافة إلى التشغيل بالنسبة للمستخدم.

      نموذج تجاري فريد

      يوفر خادم البث حلاً متكاملاً من Philips، وهو متوفر بترخيص أولي لمدة 5 سنوات، يمكن تمديده سنويًا. جنبًا إلى جنب مع برنامج CMND المجاني المخصص لـ PPDS وواجهة PMS بسيطة، لا يتطلب حل الخادم هذا أي خدمات أخرى، ويقوم في الوقت نفسه بالحد من متطلبات الاستثمار ما يجعله رائدًا في المجال من حيث كفاءة التكلفة.

      يتضمن الوصول إلى إحصاءات البث

      نظام متوافق تمامًا مع القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) يقدم إحصاءات إدارة ذات صلة حول استخدام تطبيقات البث.

      لا حاجة للاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة

      يُعد البث من جهاز محمول أمرًا سهلاً وآمنًا للمستخدم. فيما تبقى متصلاً بشبكة Wi-Fi، ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريع على التلفزيون في الغرفة لإقران جهاز محمول.

      ابدأ البث بغض النظر عما يعرضه التلفزيون. في أي مكان وفي أي وقت.

      بمجرد إقران الجهاز بالتلفزيون، يمكن للمستخدمين البدء في البث عن طريق النقر على أيقونة البث في أي تطبيق بث ممكّن. حتى عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون.

      يتم عرض واجهة المستخدم باللغة المفضلة

      عندما يتم تعيين لغة مفضلة في أثناء تسجيل الوصول، سيتم تكييف واجهة المستخدم لعرضها لهذا المستخدم على التلفزيون.

      المواصفات التقنية

      • الملاءمة

        رف قابل للتركيب قياس 19 بوصة
        نعم

      • التوافق

        متوافقة مع
        • تلفيون الضيافة من السلسلة 4500
        • تلفزيون MediaSuite من السلسلة 5000
        • تلفزيون MediaSuite من السلسلة 6000

      • إمكانية الاتصال

        الجهة الأمامية
        • شبكة إيثرنت LAN (شبكة الضيوف)
        • تيار مستمر مدخل (5 فولت)
        • التشخيص
        رجوع
        شبكة إيثرنت LAN (شبكة بروتوكول إنترنت التلفزيون)
        التشخيص
        DB-9 متسلسل عدد 2، ‏HDMI عدد 1، ‏USB عدد 2، ‏RJ45 عدد 1

      • الطاقة

        مصدر الإمداد بالطاقة
        تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير

      • الملحقات

        المضمنة
        • محوّل تيار متردد/تيار مباشر: تيار متردد 100-240 فولت - 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/5 أمبير
        • كتيفات التركيب على الرف قياس 19 بوصة (قطعتان)

      • الأبعاد

        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        35 × 30 × 10  سم
        الوزن الإجمالي
        2.6  كلغ
        وزن المنتج
        1.7  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        30 × 22 × 5 سم

      • بيانات العبوة

        EAN
        87 18863 80001 0

      • التغليف الخارجي

        GTIN
        1 87 18863 80001 7
        عدد الأغراض التجارية
        5
        العلبة الكرتونية الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
        35 × 35 × 50  سم
        الوزن الإجمالي
        13.6  كلغ

      • بدعم من

        CMND
        الإصدار 7.5.1 أو أعلى

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          • إن رمز الاستجابة السريع QR Code هو علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO Wave Incorporated.
          • تُعد Chromecast علامة تجارية لـ Google LLC.
          • إن الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح وقد لا تمثّل المنتج تمثيلاً دقيقًا.
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