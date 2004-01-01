البث بثقة
تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
البث بثقة
تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.
البث بثقة
تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
البث بثقة
تم تصميم خادم البث من Philips للسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم بدقة تصل إلى 4K على التلفزيون الخاص بهم. تُعد عملية التكامل بسيطة، وتوفّر اتصالاً خاصًا لكل جهاز تلفزيون من دون الحاجة إلى نقطة اتصال مخصصة أو شبكة فريدة.
قم بدمج خادم البث من Philips بسهولة في نفس شبكة بروتوكول الإنترنت مثل التلفزيون وعبر واجهة CMND المتوفرة. ويجب في هذه الحالة توفر واجهة استقبال فندق بميزة PMS أو CMND.
يعمل خادم البث من Philips بسلاسة مع Chromecast المضمّن في أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية. ويمكنه كذلك أن يدعم التركيبات المختلطة مع أجهزة الدونجل Chromecast من الإصدار 3 الخارجية، على سبيل المثال في الفنادق التي تقوم بتحديث مجموعة تلفزيوناتها من طابق إلى آخر.
عند توسيع العلامة التجارية لشركتك للحصول على تجربة سلسة، استبدل صورة الخلفية على واجهة مستخدم خادم البث بصور جديدة تضم العلامة التجارية.
نظرًا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى وجود شبكة أو نقطة اتصال Wi-Fi مخصصة لكل تلفزيون، يبسط خادم البث من Philips البنية التحتية، بالإضافة إلى التشغيل بالنسبة للمستخدم.
يوفر خادم البث حلاً متكاملاً من Philips، وهو متوفر بترخيص أولي لمدة 5 سنوات، يمكن تمديده سنويًا. جنبًا إلى جنب مع برنامج CMND المجاني المخصص لـ PPDS وواجهة PMS بسيطة، لا يتطلب حل الخادم هذا أي خدمات أخرى، ويقوم في الوقت نفسه بالحد من متطلبات الاستثمار ما يجعله رائدًا في المجال من حيث كفاءة التكلفة.
نظام متوافق تمامًا مع القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) يقدم إحصاءات إدارة ذات صلة حول استخدام تطبيقات البث.
يُعد البث من جهاز محمول أمرًا سهلاً وآمنًا للمستخدم. فيما تبقى متصلاً بشبكة Wi-Fi، ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريع على التلفزيون في الغرفة لإقران جهاز محمول.
بمجرد إقران الجهاز بالتلفزيون، يمكن للمستخدمين البدء في البث عن طريق النقر على أيقونة البث في أي تطبيق بث ممكّن. حتى عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون.
عندما يتم تعيين لغة مفضلة في أثناء تسجيل الوصول، سيتم تكييف واجهة المستخدم لعرضها لهذا المستخدم على التلفزيون.
الملاءمة
التوافق
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
بيانات العبوة
التغليف الخارجي
بدعم من
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