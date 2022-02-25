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منظّف الأحذية الرياضية

GCA1000/60
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا
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    منظّف الأحذية الرياضية

    GCA1000/60
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

    تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور. إكتشف كلّ المميزات

    منظّف الأحذية الرياضية

    طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

    تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور. إكتشف كلّ المميزات

    طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

    تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور. إكتشف كلّ المميزات

    منظّف الأحذية الرياضية

    طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

    تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور. إكتشف كلّ المميزات

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      طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا

      مع ثلاث فراشٍ لمواد مختلفة

      • 3 رؤوس فرشاة
      • أزرق/أصفر
      • 4 بطاريات AA
      فرشاة دوّارة لعملية تنظيف فعالة

      فرشاة دوّارة لعملية تنظيف فعالة

      يزوّدك منظّف الأحذية الرياضية من Philips بعملية تنظيف فعالة، مع ما يصل إلى 500 دورة في الدقيقة.

      سهل الاستخدام في ثلاث خطوات

      سهل الاستخدام في ثلاث خطوات

      ما عليك سوى تبليل الفرشاة بالمياه والصابون وتشغيل منظّف الأحذية الرياضية من Philips ومسح الحذاء الرياضي باستخدام منشفة نظيفة عند الانتهاء.

      ثلاث فراشٍ لتنظيف مواد مختلفة

      ثلاث فراشٍ لتنظيف مواد مختلفة

      حدد الفرشاة الإسفنجية الناعمة أو القاسية لتنظيف حذائك الرياضي بأمان.

      نظّف أحذيتك الرياضية أينما كنت

      نظّف أحذيتك الرياضية أينما كنت

      خذ منظّف الأحذية الرياضية المشغّل بالبطارية إلى أي مكان، لتتمكّن من تنظيف أحذيتك الرياضية بغض النظر عن مكان تواجدك.

      فرشاة إسفنجية للأسطح الدقيقة

      فرشاة إسفنجية للأسطح الدقيقة

      تعتبر الفرشاة الإسفنجية مثالية للاستخدام على المواد الدقيقة مثل الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)، والجلد والجلد السويدي والمطاط الناعم.

      فرشاة ناعمة لاستخدامات متعددة

      فرشاة ناعمة لاستخدامات متعددة

      تم تصميم الفرشاة الناعمة لاستخدامها على أسطح متعددة، وهي مثالية للشبك والقماش الخشن.

      فرشاة قاسية للأسطح الصلبة

      فرشاة قاسية للأسطح الصلبة

      تعتبر الفرشاة القاسية رائعة للاستخدام على المواد الصلبة مثل المطاط غير الأملس أو النعل المطاطي في حذائك الرياضي.

      مع 4 بطاريات AA

      مع 4 بطاريات AA

      يأتي منظّف الأحذية الرياضية من Philips مزوّدًا بـ 4 بطاريات AA لتتمكّن من تنظيف أحذيتك الرياضية على الفور.

      المواصفات التقنية

      • البطارية

        فترة تشغيل البطارية
        80 دقيقة مع حمولة 450 غ
        نوع البطارية
        4 بطاريات AA
        الطاقة
        6 فولت

      • تكنولوجيا

        عدد الدورات في الدقيقة
        500 دورة في الدقيقة
        مقاومة المياه
        IPX5

      • الأبعاد

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        116 مم x‏ 204 مم x ‏93 مم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        60 مم x‏ 69 مم x ‏170 مم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • الوزن

        وزن المنتج مع البطاريات
        0.351 kg
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        0,501 كجم kg

      • قابل لإعادة التدوير

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • آمن لحذائك الرياضي

        3 فراشٍ مضمّنة
        • إسفنجة
        • فرشاة ناعمة
        • فرشاة قاسية

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