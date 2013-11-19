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Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 Up to 6.2 bar pressure 330 g steam boost Carry lock 2.5 L fixed watertank

GC8650/80
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 Up to 6.2 bar pressure 330 g steam boost Carry lock 2.5 L fixed watertank

    GC8650/80

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 Up to 6.2 bar pressure 330 g steam boost Carry lock 2.5 L fixed watertank

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 Up to 6.2 bar pressure 330 g steam boost Carry lock 2.5 L fixed watertank

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